ON. URZÌ (FDI) * LIMITE MANDATI – REPLICA A BISESTI (LEGA): “IL PARERE DELLA ‘COMMISSIONE DEI 12’ È SENZA ALCUN CARATTERE ORDINATORIO, IL PARERE NON È NORMA DI ATTUAZIONE”

In relazione al comunicato stampa odierno del consiglio regionale del Trentino Alto Adige riferito ai lavori della prima commissione regionale chiamata a trattare le ipotesi di modifica del codice degli enti locali relativamente al numero dei mandati per i sindaci si precisa per opportuna e completa lettura dei fatti che il “pronunciamento” (così viene definito) da parte della commissione dei 12 consiste in un parere (peraltro assunto non all’unanimità da quella che per sua natura come commissione paritetica avrebbe la necessità di trovare una sintesi fra gli interessi rappresentati e non un orientamento a maggioranza) rispetto uno schema di norma di attuazione che acquista la sua efficacia esclusivamente con una successiva ed eventuale applicazione con decreto legislativo da parte del consiglio dei ministri.

In attesa di questo eventuale atto che rientra nelle libere determinazioni del governo il parere rimane esclusivamente tale e non vincolante o di ordine ordinatorio.

Proprio la formazione di questo parere disattendendo (nonostante il mio monito) un orientamento già espresso dal ministero dell’interno su un diverso testo, rilevavo ieri e rilevo oggi costituisce uno dei motivi di incertezza rispetto ad un percorso di approvazione dello schema proposto peraltro a maggioranza e non all’unanimità. Fatto che ieri giustificava la mia affermazione, in quanto membro della commissione, per cui si è scelta la strada più incerta rispetto alla strada più certa per poter vedere realizzata una copertura attraverso norma di attuazione di eventuali scostamenti da parte del consiglio regionale rispetto alla normativa nazionale, soprattutto in pendenza di una sentenza della corte costituzionale che ribadisce l’esigenza di circoscrivere le eventuali eccezioni ai limiti dei mandati per i sindaci, con una particolare attenzione ai grandi comuni sopra i 15.000 abitanti.

Costituirà certamente motivo di confronto all’interno della maggioranza politica regionale la positiva definizione del tema, per quanto attiene le responsabilità del consiglio regionale, entro la prossima seduta dello stesso a metà novembre.

Lo ha dichiarato l’onorevole Alessandro Urzì, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

