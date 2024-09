ON. URZÌ (FDI) * «LE AUTONOMIE SPECIALI PER IL PREMIERATO, UN SUCCESSO PER LA LINEA DEL GOVERNO»

16.35 - giovedì 19 settembre 2024

Le autonomie speciali per il premierato – Urzì (FdI): un successo per la linea del Governo. “La stabilità dei governi nazionali non può che dare maggiori garanzie alla creazione della normativa di attuazione degli statuti speciali”. Lo hanno detto all’unisono il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e il presidente della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in audizione oggi in prima commissione affari costituzionali alla Camera in cui sono capogruppo di Fratelli d’Italia.

In discussione il testo della riforma presidenziale in Italia, proprio in trattazione in Commissione alla Camera.

Da qui gli interventi dei due presidenti: anche le autonomie speciali possono solo giovarsi di governi nazionali eletti dai cittadini e durevoli, in grado di accompagnare non solo i processi di sviluppo delle politiche di programma nazionali ma anche i fascicoli legati per esempio alle norme di attuazione che per la loro natura comportano trattative con i singoli ministeri e cambi repentini ai vertice dei dicasteri rischiano di mettere in discussione i progressi sino a quel momento fatti riportando lo stato al principio ogni volta.

Dichiarazioni che confermano l’utilità della riforma legata al premierato in Italia, perfettamente compatibile, anzi utile allo sviluppo delle autonomie locali. Inutile ricordare come il premierato sia una delle priorità poste da Fratelli d’Italia per la legislatura che ha portato Giorgia Meloni al governo del Paese. Lo ha dichiarato l’On. Alessandro Urzì, capogruppo di FdI in Commissione affari costituzionali della Camera