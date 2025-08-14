ON. URZÌ (FDI) * INTERVISTA SÜDTIROLER TAGESZEITUNG A SEN. SPAGNOLLI (PD): «”L GOVERNO MELONI DURERÀ L’INTERA LEGISLATURA”, FANNO PIACERE LE PAROLE DA CHI È ALL’OPPOSIZIONE»

15.16 - giovedì 14 agosto 2025

Il riconoscimento di Giorgia Meloni come leader da parte del Pd non è scontato ed è per questo che vanno raccolte con soddisfazione le parole del senatore eletto per il Pd a Bolzano Luigi Spagnolli (oggi componente del gruppo per le autonomie assieme alla Volkspartei).

Sono pubblicate dal quotidiano Südtiroler Tageszeitung nella pagina di analisi per il record dei 1024 giorni che fanno dell’esecutivo retto dalla leader di FdI il quarto più longevo nella intera storia della Repubblica.

Le parole di Spagnolli: “In un’epoca (complicata sul piano mondiale, ndr) come quella attuale è difficile immaginare di cambiare il Governo. Chi ha interesse a cambiare il governo nazionale quando le sfide internazionali sono così grandi?”

Il senatore Spagnolli coglie nel segno e dà la corretta interpretazione della rinuncia palese da parte della sinistra a svolgere la propria funzione di alternativa per manifesta ammissione di incapacità a gestire una fase internazionale così complicata in cui al contrario il ruolo di Giorgia Meloni si è profilato come fra i più incisivi per capacità di tessere relazioni e creare equilibri.

Ma il Senatore del PD Spagnolli non si ferma qua. “Sono convinto -dice- che il governo Meloni durerà l’intera legislatura. I cittadini italiani e tutti coloro che vivono in Italia avranno un futuro migliore se Meloni rimarrà in carica. Anche se io sono all’opposizione, penso che sia la cosa migliore”.

Che dire? Plaudiamo al riconoscimento di capacità, efficienza, preparazione ed intelligenza politica della nostra leader Giorgia Meloni. Fanno piacere parole così nitide anche da chi manifestamente opera dall’opposizione.

Lo ha dichiarato l’On. Alessandro Urzì, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia del Trentino Alto Adige.