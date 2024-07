ON. URZÌ (FDI) * INFRASTRUTTURE: «VIA LIBERA ALLA VALDASTICO, HO SOTTOSCRITTO L’IMPEGNO APPROVATO DAL GOVERNO»

15.06 - martedì 30 luglio 2024

Via libera alla Valdastico, Urzì (FdI) sottoscrive l’impegno approvato dal governo. Ho sottoscritto con convinzione ieri sera alla Camera dei Deputati l’ordine del giorno presentato dai colleghi deputati vicentini On. Silvio Giovine e On. Cristina Caretta (e dal capogruppo On. Tommaso Foti) sul decreto legge infrastrutture che certifica la volontà della maggioranza politica parlamentare riguardo la realizzazione del tratto nord dell’A31 Valdastico. Il completamento di questa infrastruttura rappresenta una priorità per il tessuto economico, sociale e turistico sia del Trentino Alto Adige che del Veneto. C’era già stato un pronunciamento favorevole del viceministro Bignami ma ora questa volontà viene certificata da tutto il governo.

Il tratto Nord è suddiviso in due lotti. Il primo tra Piovene e Pedemonte nella Valle dell’Astico di 17 chilometri, già finanziato da maggio 2022 per 1,2 miliardi di euro e il secondo chiamato nelle carte parlamentari “interconnessione infrastrutturale viaria tra la Valle dell’Astico, la Valsugana e la Valle dell’Adige” per il quale “sono in corso sviluppi progettuali su 7 tracciati alternativi”.

Ciò lascia aperto ancora il tema dello sbocco in Trentino del tragitto escludendo, come FdI sino ad oggi ha sostanzialmente escluso, l’uscita a Rovereto sud. In ogni caso dovrà essere garantito un coinvolgimento dei territori, altra garanzia che FdI ha voluto inserire nel programma di governo trentino.

Unico limite quello dettato dalla finanza pubblica. Ma ora c’è il via libera politico alla realizzazione del tratto Nord dell’A31 Valdastico. E si procederà.

Lo ha dichiarato l’On. Alessandro Urzì, capogruppo di FdI in Commissione affari costituzionali della Camera.