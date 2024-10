ON. URZÌ (FDI) * DUE ANNI GOVERNO MELONI: «FOLTISSIME DA TRENTO E BOLZANO LE DELEGAZIONI DI FRATELLI D’ITALIA, OGGI ALLA CELEBRAZIONE UNITARIA DELLA COALIZIONE DI GOVERNO NAZIONALE»

17.22 - sabato 26 ottobre 2024

Foltissime sia da Trento che da Bolzano le delegazioni di Fratelli d’Italia intervenute oggi alla celebrazione unitaria dell’intera coalizione di governo nazionale dei due anni di governo Meloni.

A dare voce e rappresentanza a FdI il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia On. Alessandro Urzì, l’On. Alessia Ambrosi, i coordinatori provinciali Marco Galateo (anche vicepresidente della provincia di Bolzano) e Alessandro Iurlaro, la vicepresidente della provincia di Trento Francesca Gerosa, l’assessore regionale Carlo Daldoss, i consiglieri provinciali Daniele Biada e Christian Girardi oltre a presidenti di circolo, l’amministratore regionale Filippo Forest e un grande numero di dirigenti ed eletti ad ogni livello.

Quando iniziammo questa avventura di governo il paese che c’era stato consegnato dalla sinistra era un paese con un debito pubblico di 2750 miliardi, lo spread a 220 punti, una inflazione al 9%, il prezzo dell’energia fuori controllo. Per la prima volta fu eletta una persona di destra e per la prima volta fu eletta a presidente del consiglio una donna. Ciò che la sinistra ancora non si perdona, non essere mai riuscita a valorizzare il ruolo di una donna come lo ha fatto la destra. Ci dissero che non avremmo trovato un paese disposto a dialogare con noi.

Oggi l’Italia cresce più di tutta l’eurozona, più della Francia, più della Germania. Siamo citati ad esempio su tante buone pratiche.

L’Italia ha messo sul mercato 13 miliardi di euro di titoli e ci sono state richieste per 200 miliardi a dimostrazione di una fiducia nel sistema Italia costruita grazie al governo Meloni. Il prezzo maggiore che siamo chiamati a pagare è l’eredità lasciataci da PD e cinque stelle: 38 miliardi di euro di debito creato dal super bonus che peseranno solo per quest’anno a fronte di una manovra finanziaria complessiva di 30 miliardi. Se avessimo distribuito questo importo scialacquato dalla sinistra per i pensionati italiani ciascuno avrebbe avuto un bonus di 20.000 €.

Per non parlare del reddito di cittadinanza che da quando abbiamo abolito ha permesso un aumento dell’occupazione e una crescita della produzione, con la riduzione dell’inflazione e l’abbassamento di 100 punti dello spread. Su tutti i fronti abbiamo creato una rivoluzione: quando siamo arrivati si parlava di immigrazione solo per decidere come ridistribuire i migranti. Le politiche di fermezza italiane (che hanno convinto anche l’Europa) ad accordi con il Nord Africa hanno portato almeno 60% di arrivi in meno ed al più 34% di rimpatri.

Hanno provato ad intimidirci tanto da arrivare a leggere l’e-mail in cui alti magistrati accusano Giorgia Meloni di essere più forte e quindi più pericolosa perché “ si muove per interessi personali e visioni politiche” e non ha alcun interesse di parte da difendere. È il paradosso: una parte della magistratura lamenta il fatto che Giorgia Meloni sia inattaccabile, e per questo più pericolosa.

Di fronte a tutto questo c’è una ragione in più per continuare il lavoro che stiamo svolgendo ad ogni livello. La manifestazione di oggi della coalizione di centrodestra con perno nella stessa Fratelli d’Italia è stata una straordinaria dimostrazione anche in Trentino Alto Adige di come questo modello sia vincente.

Lo ha dichiarato l’onorevole Alessandro Urzì, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia del Trentino Alto Adige

