ON. URZÌ (FDI) * DL FLUSSI: «EMERGENZA, IL GOVERNO RIDISEGNA L’INTERO APPROCCIO VERSO L’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA»

11.49 - mercoledì 27 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Con l’approvazione alla camera dei deputati del decreto flussi l’Italia, sotto la guida del governo Meloni, rivendica ancora una volta la compattezza della maggioranza sulle politiche che stanno ridisegnando l’intero approccio verso l’immigrazione clandestina. Non è un mistero come il nostro paese si sia trovato a fronteggiare anche una emergenza interna, una ondata di dichiarazioni di illegittimità di provvedimenti di interdizione a quello che la sinistra vorrebbe l’incondizionata accoglienza da parte di chiunque, anche se clandestino, in Italia.

Provvedimenti giudiziari viziati ideologicamente ma a cui la maggioranza di governo ha inteso rispondere con norme sempre più puntuali, perché il fronteggiamento della tratta degli immigrati è fra gli impegni che sono la ragione sociale del governo. Oggi se ne è data ulteriore dimostrazione”.

Lo ha dichiarato l’onorevole Alessandro Urzì, capogruppo di Fratelli D’Italia in Commissione Affari Costituzionali alla Camera.