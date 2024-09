ON. URZÌ (FDI) * CPR: «PRESTO ANCHE IN TRENTINO ALTO ADIGE, LO HA ASSICURATO IL SOTTOSEGRETARIO PRISCO RISPONDENDO AD UNA MIA QUESTION TIME»

16.20 - giovedì 26 settembre 2024

Le interlocuzioni per la definizione delle sedi per i Cpr in Trentino Alto Adige e ad uno stadio avanzato. Presto saranno quindi a disposizione del territorio e delle popolazioni come sussidio fondamentale a supporto delle politiche per la legalità e per le espulsioni di coloro che non hanno titolo a rimanere in Italia, spesso in conseguenza dei reati commessi nel nostro paese.

Le assicurazioni sono arrivate oggi dal sottosegretario agli interni Emanuele Prisco di Fratelli d’Italia durante un question time da me proposto in Commissione Affari Costituzionali della Camera. Non posso che ritenermi assolutamente soddisfatto delle assicurazioni e del lavoro che si sta facendo per riuscire a completare anche per il Trentino Alto Adige gli nterventi a sostegno delle politiche per la legalità.

Il Governo Meloni, sin dal suo insediamento, è impegnato in un’azione a tutto campo volta non solo a prevenire e contrastare l’illegalità ma anche a respingere e rimpatriare nei propri Paesi d’origine coloro che commettono reati nel nostro Paese, senza avere titolo per esservi, e il dimezzamento del numero degli sbarchi rispetto a un anno fa è la prova di un cambio di rotta nelle politiche di accoglienza in Italia.

“È un aspetto cruciale della credibilità delle politiche sulle migrazioni quello legato alle attività di rimpatrio di coloro che non hanno titolo a permanere sul territorio nazionale – ha dichiarato il sottosegretario Prisco – e per tale ragione il Governo, sin dal suo insediamento, sta dedicando un particolare impegno per rendere ancor più efficaci le procedure di allontanamento previste dalla legge.

Si tratta, quindi, di soggetti che manifestano spesso proprio quelle condizioni di pericolosità sociale che gli stessi sindaci e i loro cittadini temono, chiedendo proprio interventi risolutivi.

L’obiettivo prioritario – ha continuato il sottosegretario -rimane, pertanto, quello di aumentare il numero effettivo dei rimpatri, creando un effetto di deterrenza rispetto alle partenze dei migranti e rispetto anche a pretestuose richieste di asilo e a ricorsi privi di fondamento.

Per queste ragioni, con il decreto-legge n. 124 del 2023, è stato previsto un Piano straordinario per l’individuazione delle aree interessate alla predisposizione di un numero idoneo di hot spot, C.P.R, C.A.S e Centri governativi di accoglienza, con l’apporto del Ministero della difesa nella fase di progettazione e realizzazione delle strutture individuate dal Piano, mediante il ricorso a procedure derogatorie e acceleratorie previste per le opere di sicurezza nazionale.

Ai fini della realizzazione di strutture da adibire a C.P.R. in Trentino Alto Adige, sono in fase avanzata- ha concluso il sottosegretario – , anche per il tramite dei Commissari di Governo, le opportune valutazioni e le necessarie interlocuzioni con le Province autonome di Trento e Bolzano”.

Oggi purtroppo i trasferimenti verso i cpr esistenti impegnano molte energie delle forze dell’ordine trovandosi purtroppo lontano da Bolzano e Trento, anche per alcune centinaia di chilometri. Queste strutture quindi saranno benvenute a brevissimo anche sul nostro territorio.

Lo ha dichiarato l’onorevole Alessandro Urzì, capogruppo di Fdi in commissione affari costituzionali della camera