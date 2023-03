ON. URZÌ (FDI) * CONGRESSO CGIL: « LA PRESENZA DEL PREMIER MELONI A RIMINI HA RAPPRESENTATO UN GESTO STRAORDINARIO »

14.50 - venerdì 17 marzo 2023

CGIL. URZI’ (FDI): PRESENZA MELONI A RIMINI GESTO STRAORDINARIO.

“La presenza di Giorgia Meloni nella sua veste di presidente del Consiglio al congresso della Cgil ha rappresentato un gesto straordinario che mostra la capacità del nuovo governo e del suo leader di parlare al Paese ed ai lavoratori senza ideologie ma nell’interesse comune”, dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione affari costituzionali della Camera Alessandro Urzì.

“A fronte di una insignificante, per numeri e non solo, folcloristica presenza di contestatori di maniera, la risposta più convincente la ha data la stragrande platea del più grande sindacato italiano che ha ascoltato compostamente il piano per l’Italia inclusivo e di responsabilità ad iniziare dalla grande riforma del fisco, a vantaggio di lavoratori ed imprese, la missione più pesante e autorevole messa in campo con concretezza e schiettezza autentica da Giorgia Meloni – ha aggiunto Urzì – Sono certo che nella sfida per il recupero di produttività nazionale, stabilità e credibilità internazionale del nostro Paese dopo la cura Meloni anche molta parte delle forze di base sindacali troveranno le risposte pragmatiche e calibrate sui principi di equità sociale. Sarà solo questione di tempo”, conclude.