ON. URZÌ (FDI) * COMMISSIONE DEI DODICI: « AL PD GLI AUTONOMISTI VANNO BENE SOLO SE AI LORO PIEDI? IRRICEVIBILI LE PAROLE DI TONINI »

16.27 - domenica 5 marzo 2023

Commissione dei dodici – Urzì (FdI): al Pd gli autonomisti vanno bene solo se ai loro piedi? Irricevibili le parole di Tonini. Il PD sbarra la strada alla nomina di un rappresentante autonomista in Commissione dei Sei? Il consigliere provinciale Tonini scorda come non solo se lo fece andare bene ma addirittura lo scelse solo 4 anni fa, quando era Ugo Rossi.

Non si comprende perché non debba più andare bene una medesima scelta autonomista sostituendo Rossi, passato con Calenda, con un altro autononista.

Sono proprio questi atteggiamenti schizofrenici ed integralisti della Sinistra a renderla sempre più incredibile. Come dire: gli autonomisti vanno bene se sono sotto il nostro cappello ma se non lo sono li misconosciamo.

E’ questo atteggiamento di presunta superiorità morale della Sinistra a farci comprendere la ragione della loro sempre più accentuata distanza dagli elettori.

“Il Patt è oggi una componente di minoranza politica, come lo era all’inizio della legislatura, ha un approccio notoriamente critico (talvolta inutilmente, quasi per marcare il suo perimetro) verso alcune componenti della maggioranza come Fratelli d’Italia – scrivevo solo ieri – ma ciò non ci esime dal riconoscergli, nonostante la profonda spaccatura all’interno del gruppo consiliare provinciale che ha portato ad una profonda scissione e ridimensionamento dell’area autonomista, una funzione di rappresentanza ideale di un sentimento autonomista che va rappresentato e autorevolmente impegnato sulle scelte future che riguarderanno l’autonomia”. Insomma noi non abbiamo paura di chi ancora fa fatica a confrontarsi con noi ed a fare cadere tutte le proprie paure più ancestrali, il PD invece vuole e pretende solo signorsì al suo fianco. Fratelli d’Italia ribadisce: queste impuntature della sinistra rischiano solo di allungare i tempi per la rapida attivazione della commissione dei Dodici. Non crediamo che ciò sia quello che si attende il Trentino che vuole fatti, lavoro, impegno e risultati, quelli per cui Fratelli d’Italia intende impegnarsi.

Alessandro Urzì

Commissario provinciale di Fratelli d’Italia Trentino