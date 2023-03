ON. URZÌ (FDI – COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI) * IMMIGRAZIONE: « PIENA FIDUCIA NEL MINISTRO PIANTEDOSI, OPPOSIZIONI PRIVE DI CREDIBILITÀ »

18.30 - mercoledì 1 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

IMMIGRAZIONE. URZÌ (FDI): PIENA FIDUCIA IN PIANTEDOSI, OPPOSIZIONI PRIVE DI CREDIBILITÀ

“Piena fiducia nel ministro Piantedosi, profonda amarezza per la sistematica speculazione da parte della sinistra anche sulle più crude tragedie del mare”. Lo ha dichiarato il Capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari Costituzionali della Camera Alessandro Urzì al termine della audizione del ministro degli interni Piantedosi. “Gli interventi scomposti e prevenuti della sinistra hanno segnato un punto di non ritorno nella credibilità delle forze di opposizione che, ad iniziare dall’intervento della nuova leader del PD Schlein, hanno usato i morti come strumento di polemica per richiedere le dimissioni, non si è capito perché, del ministro. Lo stesso ministro che, nella sua relazione, aveva con garbo istituzionale rimesso l’accertamento del naufragio all’autorità giudiziaria – ricorda Urzì – mettendo a disposizione dei deputati tutti gli elementi di valutazione disponibili. È sui fatti invece che Fratelli d’Italia ha riconfermato la piena fiducia nel ministro per l’intero impianto delle politiche sinora messe in campo.

Quasi 30.000 salvataggi in mare in 450 missioni in pochi mesi, guerra dichiarata ai trafficanti di chi fugge da guerre e povertà, 83.000 unità per l’entrata regolare in Italia di lavoratori attraverso l’ultimo decreto flussi, la tutela della vita come priorità assoluta delle istituzioni italiane, il piano Mattei per l’Africa e quello richiesto all’Europa di redistribuzione dei richiedenti asilo secondo regole aggiornate del trattato di Dublino. Ma ho apprezzato – conclude Urzì – come il ministro abbia rappresentato anche (nel totale disinteresse delle opposizioni di sinistra) i piani contro le mafie e per la riaffermazione della legalità, di argine contro il terrorismo (79 gli espulsi), l’estremismo anarchico, gli attacchi informatici, le baby gang. E poi i progetti di sgombero degli edifici occupati, di rigenerazione urbana e di riappropriazione delle stazioni ferroviarie. Nessuno spazio per richieste di dimissioni, solo l’invito da parte di Fratelli d’Italia a proseguire lungo la strada indicata dall’attuale governo che finalmente ha posto, per la prima volta dopo tanti anni, i problemi del paese al centro dell’agenda politica”.