ON. URZÌ (FDI) * COALIZIONE CDX: « FUGATTI ASSENTE DA OGNI TRATTATIVA POLITICA? LA CAUSA DELLO STALLO È NON AFFRONTARE I NODI E NE PRENDIAMO ATTO »

È ben chiaro ormai che gli atteggiamenti attendisti e la reiterata assenza del presidente uscente della Provincia Maurizio Fugatti nella trattativa diretta in coalizione ha prodotto come unico risultato quello di amplificare le distanze fra le parti e a ridurre gli apparenti ed immediati margini di ricomposizione di una unità programmatica e politica in cui noi comunque crediamo ancora essendo sempre stati leali verso il concetto di coalizione, la stessa con cui governiamo l’Italia.

Irrigidimenti che a questo punto vanno ascritti per assenza di iniziativa al Presidente uscente che non è realmente mai entrato in partita facendo parlare (con i risultati sotto gli occhi di tutti) i suoi emissari capaci solo di porre patetici ultimatum senza uno straccio di confronto sulle tante incompiute di questa amministrazione. Ossia sull’idea di Trentino che invece FdI ha chiarissima in mente.

Se il Presidente uscente non intende assumere alcuna iniziativa personale a nome di quel blocco di coalizione che a lui fa riferimento rinunciando ad ogni intervento di mediazione verso Fratelli d’Italia, Fratelli d’Italia sarebbe costretta a riconoscere l’incapacità attuale di gestione delle situazioni complesse prendendone atto. Fratelli d’Italia ha già un candidato presidente e liste che sono chiaramente al suo fianco, anche in via di formazione. Se al Presidente Fugatti va bene così ne prendiamo atto. Se no saprà dove rintracciarci per parlare a nome di chi gli ha affidato la fiducia. Ma in via diretta.

Dopo anni di totale assenza del Presidente uscente rispetto i suoi doveri di normale relazione con i suoi alleati (trattati, almeno nel nostro caso, come semplici esecutori di disposizioni ricevute) crediamo sia venuto tempo di dettare un nuovo metodo di rapporti. Inutile chiederlo a chi riferisce le parole dette da dietro la porta dal presidente uscente. Se vorrà confrontarsi direttamente con noi il Presidente uscente potrà farlo a Trento ed a Roma.

