ON.URZÌ (FDI) * CIBO SINTETICO: « IL SEN. SPAGNOLLI RISCHIA DI DARE RAGIONE A CHI DICE CHE A SINISTRA SI PREFERISCONO I GRILLI E LA CARNE ARTIFICIALE ALLE BISTECCHE »

Cibo sintetico – Urzì (FdI): “il PD Spagnolli rischia di dare davvero ragione a chi dice che a Sinistra si preferiscono i grilli e la carne artificiale alle bistecche ed alla dieta mediterranea”. Approccio ideologico e che fa carta straccia del potenziale del nostro tessuto produttivo nazionale e regionale quello del senatore del Gruppo delle Autonomie Luigi Spagnolli del PD sul tema del cibo sintetico, verso cui l’Italia attraverso il governo ha frapposto un secco no.

Il sostenere che il cibo sintetico rappresenti una espressione della crescita verso il futuro significa mostrare un totale disinteresse verso il mondo agricolo e produttivo di qualità nazionale che rivendica la certificazione e la naturalezza come valori imprescindibili da difendere, un marchio di riconoscibilità internazionale. Con dichiarazioni come quelle del senatore Spagnolli si rischia sinceramente di dare ragione a coloro che sostengono che alla Sinistra piace essere controcorrente per principio rispetto all’intera cultura nazionale ed i suoi valori più profondi, preferendo davvero i grilli alle bistecche, il cibo sintetico alla dieta mediterranea.

Questa deriva falsa ecologista che sta ribaltando la stessa natura sta aprendo la strada ad un relativismo universale che sul piano concreto, come primo effetto colpisce il sistema della produzione italiana, da qui la mobilitazione della Coldiretti pienamente condivisibile e le decisioni assunte dal governo italiano di porre un alt. Fare dichiarazioni come quelle del sen. Spagnolli peraltro in una terra ad alta vocazione agricola e di allevamento di qualità come il Trentino Alto Adige costituisce inoltre uno sfregio verso la cultura del territorio e la sua unicità che vogliamo preservare e non condannare ad essere sommersa da cibo spazzatura o sintetico.

Alessandro Urzì

Capogruppo Fratelli d’Italia Commissione affari costituzionali della Camera