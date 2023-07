ON. URZI (FDI) * CARNE COLTIVATA: « PER IL GRUPPO “SVP“ LA PRINCIPALE FONTE DI ALIMENTAZIONE DELL’UMANITÀ DOVRÀ ESSERE DA “LABORATORIO“ »

14.55 - mercoledì 19 luglio 2023

“Non possiamo immaginarci un mondo come quello disegnato dal gruppo della Svp oggi al Senato: un mondo in cui la futura e principale fonte di alimentazione dell’umanità dovrà essere da laboratorio. Carne sintetica, frutto di operazioni chimiche e procedure di moltiplicazione cellulare artificiali”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari costituzionali della Camera Alessandro Urzì. “Il Parlamento ha dovuto assistere oggi al Senato ad un colpo basso diretto a colpire il mondo produttivo e il settore dell’allevamento di eccellenza italiano, con un approccio che manifesta un integralismo ideologico scaricato contro Giorgia Meloni e il ministro per la Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida – rincara Urzì – per la loro chiara posizione contraria alla produzione e commercializzazione della finta carne in Italia.

Addirittura la Svp ha richiesto oggi al Senato che prodotti derivati da altre fonti non di allevamento possano avere nomi di prodotti di carne. Si tratterebbe di una autentica mistificazione per non chiamarla sofisticazione. Spiace annotare come la delegazione al Senato di un partito che affonda le sue radici nel territorio, l’Alto Adige, ossia nella migliore tradizione agricola biologica e in un allevamento di assoluto pregio per qualità e condizioni di trattamento del bestiame, che si riflette nello standard elevatissimo della carne, sia oggi in prima linea proprio contro gli agricoltori e allevatori. Un insopportabile attacco frontale ad uno dei più apprezzati comparti produttivi nazionali in cui si inseriscono anche le produzioni di eccellenza locali, e ciò per puro spirito di competizione ideologica verso il governo e contro l’allineamento sulle posizioni integraliste di un falso ambientalismo che vorrebbe trasferire le mense degli italiani nei laboratori”.