ON. URZÌ (FDI) * BOLZANO – ACCIAIERIE VALBRUNA: «SONO CONSIDERATE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE, CHIESTI GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE»

13.08 - mercoledì 27 agosto 2025

Urzì (FdI): Acciaierie Bolzano è interesse strategico nazionale. Attivare strumenti di protezione. “Bisogna avere l’onestà intellettuale di dire quello che rappresenta realmente l’impianto siderurgico Valbruna di Bolzano: si tratta di uno dei complessi strategici di lavorazione primaria degli acciai a livello nazionale, collegata in forma di interdipendenza con lo stabilimento di Vicenza e quelli oltre oceano del gruppo Amenduni.

Esistono settori produttivi che possono essere definiti di interesse nazionale, perché l’Italia ha ancora un ruolo di competitor internazionale e di fornitore diretto sul mercato nazionale del tutto invidiabile a cui non si può e non si deve rinunciare.

Il caso dell’Ilva di Taranto sta di fronte agli occhi anche dell’osservatore più attento alla parte opposta d’Italia, a Bolzano.

Interesse nazionale significa che va preservata la capacità di produzione ed indipendenza dal mercato internazionale. Le crisi con la Russia, i dazi americani, l’instabilità in medio oriente ci ricordano che il nostro paese deve garantirsi una più ampia possibile autosufficienza nella lavorazione delle materie prime.

È stato il caso dell’energia su cui il governo è prontamente intervenuto, è il caso dell’industria siderurgica.

Tutta la questione acciaieria di Bolzano è alla attenzione del ministero delle attività produttive e del made in Italy ed in primis del ministro Adolfo Urso.

Bolzano è inserita in un sistema fragile ma vitale. Per la Provincia autonoma significa garanzia di potere contare su risorse in termini di tasse riscosse preziose per il bilancio provinciale. Sullo sfondo, ovviamente il tema occupazionale e l’imprescindibile dovere di garantire i livelli di occupazione attuali, se non pensare ad uno sviluppo, ma indissolubilmente centrale è il tema dell’interesse strategico nazionale sul quale ho attivato e sto attivando sul fronte governativo e parlamentare tutti gli strumenti utili a sostenere ogni azione necessaria per garantire la continuità nella produzione siderurgica nello stabilimento di Bolzano”.

Così Alessandro Urzì,capogruppo di Fratelli D’Italia in Commissione Affari Costituzionali della Camera e coordinatore regionale di Fratelli D’Italia in Trentino Alto Adige