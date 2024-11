ON. URZÌ (FDI) * AZIONE UNIVERSITARIA – TRENTO: «DIRITTO NEGATO ACCESSO A SOCIOLOGIA, IN SETTIMANA SARANNO AVVIATE INIZIATIVE IN SEDE GIUDIZIARIA»

11.05 - domenica 17 novembre 2024

///

Nel corso della settimana saranno avviate tutte le iniziative in sede giudiziaria e politica per fare luce sul diritto negato ad una delegazione di Azione universitaria ad accedere per una iniziativa elettorale autorizzata alla facoltà di sociologia a Trento.

In particolare sarà richiesta una attenta verifica sul rapporto di alcuni tra i teppisti di sinistra che hanno bloccato l’accesso all’università e i centri sociali e i collettivi operanti sul territorio di Trento città e che occupano immobili che devono essere restituiti alla collettività. Queste realtà continuano a contare su una copertura ideologica della sinistra e del Comune di Trento che non a caso dopo l’episodio di inciviltà presso sociologia non sono intervenuti per esprimere solidarietà ai giovani di destra a cui sono stati platealmente negati diritti democratici fondamentali.

Non è più ammissibile la tolleranza verso gruppi organizzati di ispirazione anarchica e comunista che operano in sfregio ad ogni regola.

Di queste ore manifestazioni di autofinanziamento delle stesse in spregio a tutte le regole che valgono per qualunque altro cittadino. Si tratta di realtà che ritengono di avere l’esclusiva nell’ attribuire agli altri l’agibilità politica.

La simbolicità dell’azione compiuta nel luogo in cui sono nate le brigate rosse invita tutte le forze democratiche a fare barriera contro la tolleranza verso gli intolleranti. Perché questo è il dato politico che emerge: un ristretto numero di facinorosi ha impedito l’agibilità politica dei ragazzi di destra, e ciò è avvenuto senza che ci fosse una richiesta di intervento della forza pubblica da parte dell’Università e un adeguato intervento della medesima forza pubblica a tutela di diritti inviolabili di una nazione democratica che a Trento sono stati conculcati da chi usa la violenza come metodo di lotta politica.

Non arretreremo finché non saranno puniti tutti i responsabili. Domani saranno presentate le prime iniziative parlamentari rivolte ai ministeri degli interni e dell’Università.

Tollerare questo sopruso autorizzerà da domani in avanti gli emuli delle ideologie di Renato Curcio e Mara Cagol ad applicare il metodo dell’imposizione del pensiero unico con la violenza in modo sistematico. Questi tumori vanno estirpati, costi quello che deve costare.

*

On. Alessandro Urzì, deputato di Fratelli D’Italia