ON. URZÌ (FDI) * AUTONOMIA – REPLICA A GOVERNATORE DE LUCA: « L’APPROCCIO NON SIA STRUMENTALE, PREVISTE GARANZIE DI FINANZIAMENTI NEL QUADRO DELL’UNITARIETÀ DELLA NAZIONE »

“Il processo di autonomia differenziata non sarà di applicazione automatica per tutte le regioni a statuto ordinario ma solo per quelle che lo richiederanno e che definiranno una intesa fra Regione stessa e governo suggellata da un voto del Parlamento italiano, con le più ampie garanzie di servizi e finanziamenti per la regione stessa e nel quadro dell’unitarietà della nazione”. Lo afferma il deputato Alessandro Urzì, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione affari costituzionali rispondendo alle preoccupazioni espresse dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in una intervista a La Stampa.

“Su un tema così serio – ha aggiunto Urzì – va richiesto un approccio non strumentale ma ragionato da parte chi ha responsabilità di governo regionali giudicando come irricevibili le accuse per cui secondo De Luca “i patrioti stanno distruggendo la Nazione”. Fratelli d’Italia per ragione sociale è il partito della unità nazionale – replica il capogruppo di FdI in Commissione affari costituzionali della Camera – e questo è il ruolo che abbiamo assunto nel dibattito sulla autonomia”.

A De Luca Urzì ricorda, scendendo nel concreto, che “La riforma del titolo V della Costituzione che ha introdotto nel 2001 il tema dell’autonomia differenziata è stata scritta e approvata a maggioranza in Parlamento dalla Sinistra e dal partito oggi di De Luca. Perlomeno incoerente dopo 20 anni di silenzio, che i governatori del Pd oggi si scaglino contro chi applica la regola e non chi l’ha scritta”.

Alto è il tono degli allarmi lanciati dal governatore campano anche sul rischio di riduzione delle entrate finanziarie per fare fronte ai servizi: “La compartecipazione delle regioni al gettito fiscale e la statuizione di livelli essenziali di prestazioni sono le garanzie assolute di coperture delle esigenze sia finanziarie che sociali per la regione che decidesse di avviare l’iter per l’autonomia – ricorda Urzì – fermo restando che se la Regione si sentisse più garantita dall’attuale sistema di ripartizione di competenze e assegnazioni di risorse continuerà a goderne senza che cambi nulla. Ogni critica è quindi palesemente pretestuosa.

Ma ritengo oltremodo irresponsabile – aggiunge il capogruppo in commissione affari costituzionali della Camera per FdI – che De Luca agiti la polemica solo per giustificare la propria mancanza di visione e coraggio nel raccogliere quella che potrebbe trasformarsi in una opportunità anche per la propria regione. E di ciò evidentemente risponderà ai suoi concittadini”.

Deputato Alessandro Urzì – FdI