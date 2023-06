ON. URZÌ (FDI) * AMMINISTRATIVE TRENTINO: « PROPONGO TAVOLO DI COALIZIONE ALTERNATIVA A VALDUGA A: LEGA – FI – CIVICA – PT – AUTONOMISTI – PATT – FASSA – CORAGGIO ITALIA – CENTRODESTRA – UDC »

14.53 - sabato 3 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Fratelli d’Italia propone un tavolo di coalizione alternativa a Valduga a Lega, FI, Civica, PT, Autonomisti, Patt, Fassa, Coraggio Italia, Centrodestra e Udc.

Fratelli d’Italia ha apprezzato le interessanti aperture ad un confronto nello spazio della coalizione alternativa al candidato Valduga venute in via ufficiale da autorevoli rappresentanti dell’attuale giunta provinciale ma in via molto meno formale anche dall’interno stesso di numerosi partiti.

A mancare è un tavolo di confronto che abbiamo proposto attraverso un invito ad un colloquio aperto e franco presentato ai rappresentanti di Lega, Forza Italia, Civica, Progetto trentino, Autonomisti popolari, Fassa, Patt ma che riteniamo debba essere da subito allargato anche a Coraggio Italia, Il Centrodestra, l’Udc.

E’ stata indicata anche una giornata, quella di domenica 11 (per garantire l’adeguata programmazione degli impegni di tutti) e la sede non sarà necessariamente comunicata, al fine di garantire un clima di confronto sui contenuti e senza condizionamenti di alcun tipo.

Obiettivo annunciato nella mia lettera, condivisa con la candidata presidente di FdI Francesca Gerosa, e rivolta ai referenti di tutte queste importanti forze politiche le modalità di costituzione di una solida base programmatica condivisa utile a compattare l’area ed indicarle gli obiettivi strategici condivisi per vincere su Valduga.

*

Alessandro Urzì

Commissario provinciale di Fratelli d’Italia