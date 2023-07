ON. URZÍ (FDI) * AGGRESSIONE AGENTE CARCERE TRENTO: « AGLI OPERATORI VENGANO CONCESSE TUTTE LE GARANZIE, PER LAVORARE IN AMBIENTE SICURO »

11.56 - sabato 22 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) – /// Il gravissimo episodio di aggressione nei confronti di un agente di polizia penitenziaria nel carcere di Spini di Gardolo a Trento ripropone il tema delle misure di garanzia da porre al servizio degli operatori di sicurezza nelle strutture penitenziarie italiane.

Il primo dei nostri pensieri ovviamente va all’interessato d all’aggressione a cui vanno le nostre espressioni di totale solidarietà e vicinanza, ma questo non basta, ne siamo consapevoli, e ci metteremo il doppio dell’impegno perché soprattutto di fronte a personaggi pericolosi e violenti come quello autore della incivile aggressione dell’agente vengano non vengano fatti sconti ed agli operatori vengano concesse tutte le garanzie di potere lavorare in un ambiente sicuro, perché sono proprio loro gli autentici reclusi delle strutture carcerarie italiane.

Non è più ammissibile che ci siano figure che si possono sentire, nelle nostre città, tanto più nelle nostre strutture carcerarie al di sopra della legge e che possono esercitare forme di barbarie finanche alle aggressioni.

È un ulteriore stimolo a fare di più e fare meglio, in questo momento rimane solo la vicinanza alla vittima di questo episodio. Da domani torneremo a sollecitare reazioni più severe da parte dello Stato. Va sconfitto soprattutto il senso di impunità di questi personaggi ed aggressori senza vergogna. Che sarebbe ora venissero reclusi nei loro paesi a spese loro e non nostre.

*

Alessandro Urzí

Capogruppo Fratelli d’Italia in Commissione Affari costituzionali della Camera

Coordinatore regionale del Trentino Alto Adige