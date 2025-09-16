ON. URZÌ (FDI) * ACCIAIERIE VALBRUNA: «INCONTRO AL MIMIT, IL GOVERNO VALUTI IL “GOLDEN POWER“ PER LO STABILIMENTO DI BOLZANO»

20.36 - martedì 16 settembre 2025

Ho partecipato in data odierna al tavolo di crisi allestito presso il ministero delle imprese e del made in Italy, per volontà del ministro Adolfo Urso, sulla gara per il rinnovo delle concessioni per i terreni su cui insistono a Bolzano le acciaierie Valbruna.

La forte apprensione delle componenti sindacali, delle istituzioni, dell’economia rispetto al futuro dello stabilimento è comprensibile e anzi giustificata. Non solo a Bolzano, ma anche nello stabilimento associato di Vicenza.

Eppure autenticamente si può affermare che anche la stessa costituzione del tavolo di crisi da parte del governo e la dichiarazione del ministro Urso con cui apre all’istruttoria per verificare la possibilità presente o futura di applicare il golden Power sono dimostrazioni di attenzioni del tutto eccezionali per un quadro che evidentemente è eccezionale.

La siderurgia a Bolzano rappresenta un complesso strategico per l’economia nazionale e come tale viene considerato dalle istituzioni e ora in modo esplicito anche dal governo.

Sulle modalità di intervento lo stesso governo si è impegnato a riferire alle organizzazioni sindacali e anche alla proprietà della Valbruna, il gruppo Amenduni, in tavoli che si susseguiranno sino a quando il quadro non sarà assolutamente limpido.

Oggi si pagano scelte probabilmente azzardate fatte nel lontano passato, l’acquisizione delle aree industriali che oggi devono essere poste in concessione con le nuove rigide regole europee che rischiano di aprire a competitori internazionali non sempre con scopi trasparenti.

Vigilare dunque, accompagnare il processo, fare garantire le regole ma soprattutto ricordare che lo stabilimento altoatesino è un imprescindibile presidio produttivo e una opportunità di lavoro per maestranze altamente professionalizzate. Fratelli D’Italia starà dalla parte della continuità produttiva nel settore siderurgico e dei lavoratori.

Lo ha dichiarato l’onorevole Alessandro Urzì, coordinatore regionale di Fratelli D’Italia del Trentino Alto Adige.