ON. URZÌ (COMMISSARIO FDI TRENTINO) * PRIMARIE PD: « AL NUOVO SEGRETARIO PROVINCIALE DAL RÌ AUGURO BUON LAVORO »

08.52 - lunedì 27 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Esprimo le mie congratulazioni per l’affermazione a segretario provinciale del partito democratico del consigliere Alessandro Dal Rì a cui auguro buon lavoro.

L’auspicio è quello di una sinistra capace di interpretare il suo ruolo in spirito costruttivo rinunciando ad atteggiamenti pregiudiziali che sono sempre di soddisfazione solo per le burocrazie interne ai partiti ma mai nell’interesse dei cittadini.

*

Il deputato Alessandro Urzì

Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia- Commissario provinciale di Fratelli d’Italia