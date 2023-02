ON. URZÌ (COMMISSARIO FDI ) * AUTONOMIA: « I DANNI MAGGIORI LI STA FACENDO L’ATTUALE CLASSE DIRIGENTE DEL PATT, STRATEGIA IRRESPONSABILE PER IL TRENTINO »

11.14 - lunedì 6 febbraio 2023



Urzì (FdI): I danni maggiori all’autonomia li sta facendo l’attuale classe dirigente del Patt – Strategia irresponsabile per il Trentino. Il partito che rischia di creare più danni all’autonomia in questo momento è proprio il partito che si dichiara autonomista: fra l’inesperienza della attuale classe dirigente e l’arroganza optiamo per l’inesperienza o la scarsa attitudine alle relazioni politiche.

E’ per questo che alla attuale classe dirigente del Patt non ne facciamo una colpa perché se un elefante entrando in cristalleria fa danni la colpa è di chi lo ha fatto entrare e non dell’elefante.

Ma che responsabilità verso l’autonomia ha un partito autonomista che invece di stabilire le migliori relazioni con chi sta governando il Paese si pone ogni giorno in modo ossessivo in posizione di sfida contro di esso e contro il primo partito di governo, quello che esprime Giorgia Meloni?

Sapendo che è dalle migliori relazioni con le forze di governo che il Trentino trae e le sue più grandi opportunità? Noi è esattamente quello che abbiamo iniziato a fare.

La incapacità della attuale classe dirigente del Patt di guardare oltre la punta del proprio naso impedisce al Patt (non ai suoi elettori che spesso ci manifestano insofferenza verso questo approccio) anche di accorgersi che la stessa Svp sta facendo esattamente il contrario di quello che stanno facendo loro, avendo maturato un ottimo rapporto con Fratelli d’Italia, la sua classe dirigente, i rappresentanti istituzionali ma anche i parlamentari e i consiglieri provinciali. Anche nella differenza di talune posizioni, non conta.

L’autonomia ha bisogno di una sponda nel governo e nel Parlamento ma l’attuale classe dirigente del Patt, contro l’interesse del Trentino e dei suoi stessi elettori, va in posizione di scontro ogni giorno. Crede di portare a casa qualche cosa di buono e solo inutili irrigidimenti? Attenzione, irrigidimenti verso di sé, non verso il Trentino che Fratelli d’Italia si sente la responsabilità di dovere rappresentare a Roma come a Trento con lo stesso amore verso il territorio e le sue prerogative.

Il danno alla rappresentazione più efficace ed unitaria della autonomia lo sta facendo, con le proprie mani, proprio il Patt. Ormai è chiaro.

Per inciso: Fratelli d’Italia non accetterà a posteriori nessuna forma di intesa elettorale o ogni altro tipo di ragionamento di programma o pre elettorale con qualunque soggetto esterno alla coalizione attuale in Trentino che non sia passata attraverso l’allargamento della attuale coalizione ad un tavolo in cui segga anche Fratelli d’Italia.

La posizione è irrevocabile e non sarà modificata domani o dopodomani.

Allo stesso modo riteniamo improponibile con i valori di Fratelli d’Italia posizioni interscambiali fra coalizioni di centrosinistra o centrodestra dei propri interlocutori in Trentino, così come ad ogni livello. O si aderisce ad un complesso di valori alternativi alla Sinistra in cui Fratelli d’Italia si riconosce o le strade possono ritenersi alternative.

Alessandro Urzì

Commissario provinciale Fratelli d’Italia