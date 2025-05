ON. TOSI (FI-PPE) * DECLASSAMENTO LUPO: ««OK DEL PARLAMENTO EUROPEO, DOPO TRENT’ANNI LA “DIRETTIVA HABITAT“ CAMBIA IN MEGLIO»

17.57 - giovedì 8 maggio 2025

Il Parlamento europeo oggi ha approvato il declassamento dello status di protezione del lupo nella direttiva Habitat. È un cambiamento storico grazie soprattutto all’azione politica del Partito Popolare Europeo e dunque Forza Italia: entro luglio Stati e Regioni avranno veri poteri per varare efficaci piani di gestione e contenimento del lupo”.

Lo afferma Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia-Ppe, componente della commissione Ambiente, dopo il voto favorevole del PE alla proposta della Commissione europea di modifica degli allegati IV e V della direttiva Habitat per declassare lo status del canis lupus da “rigorosamente protetto” a “protetto”. Entro fine maggio si esprimerà il Consiglio europeo (la cui posizione favorevole è nota dopo che nelle settimane scorse si è espresso il Coreper, suo organismo collegato) ed “entro luglio la nuova Direttiva sarà vigente” annuncia Tosi.

Un iter cominciato con il primo ok del Consiglio a settembre, proseguito a dicembre con lo storico via libera della Convenzione di Berna (decisione poi ratificata da marzo) e infine, di recente, con il testo adottato dalla Commissione e il via libera del Coreper.

“È una svolta storica: dopo oltre trent’anni la direttiva Habitat cambia e cambia in meglio, più vicina alle esigenze della montagna, della pianura, dei residenti, degli allevatori e dei turisti. Tutto questo è riuscito grazie alla centralità politica del Ppe e quindi di Forza Italia. Un lavoro iniziato un anno fa assieme al nostro Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, col quale abbiamo avuto numerose interlocuzioni”.