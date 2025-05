ON. TOSI (FI-PPE) * DECLASSAMENTO LUPO: «OK A PROCEDURA D’URGENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO, SEMPRE PIÙ VICINI A MODIFICA DIRETTIVA HABITAT»

14.42 - martedì 6 maggio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Il via libera di oggi a larghissima maggioranza da parte del Parlamento europeo alla procedura d’urgenza sulla revisione della protezione del lupo, conferma che l’Ue sta procedendo a grande velocità. Già giovedì in aula voteremo la proposta della Commissione europea sul declassamento. È quasi certo che entro l’estate sarà concluso l’iter per modificare la direttiva Habitat, concedendo a Stati e Regioni più poteri per l’efficace contenimento del lupo”.

Lo annuncia l’europarlamentare di Forza Italia-Ppe Flavio Tosi, che dallo scorso settembre sta seguendo da vicino il percorso legislativo per declassare il lupo da specie “rigorosamente protetta” a “protetta”. Un iter cominciato con l’ok del Consiglio, proseguito a dicembre con lo storico via libera della Convenzione di Berna (decisione poi ratificata da marzo) e più recentemente con il testo presentato dalla Commissione e il sì lo scorso 16 aprile del Coreper, organo collegato al Consiglio.

Oggi l’Europarlamento ha approvato la richiesta di applicare la procedura d’urgenza. Il testo così andrà giovedì al voto in aula. “Ma già l’approvazione odierna per alzata di mano fa capire l’indirizzo politico dell’Eurocamera – dice Tosi – Siamo vicinissimi a formalizzare una svolta storica: dopo oltre trent’anni la direttiva Habitat cambia e cambia in meglio, più vicina alle esigenze della montagna, della pianura, dei residenti, degli allevatori e dei turisti. Va detto che tutto questo sta riuscendo grazie alla centralità politica del Ppe e quindi di Forza Italia. Un lavoro iniziato un anno fa assieme al nostro Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, col quale abbiamo avuto numerose interlocuzioni. Manca ancora poco e poi finalmente potremo avere i giusti margine di azione per contenere e controllare la proliferazione del lupo”.