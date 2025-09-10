ON. TOSI (FI-PPE) * APPALTI PUBBLICI: «L’EUROPA DEVE TUTELARE LE PRORIE IMPRESE CONTRO LA CONCORRENZA SLEALE»

14.22 - mercoledì 10 settembre 2025

Tosi (FI-PPE): “Appalti pubblici, tutelare le imprese europee contro la concorrenza sleale”. Sugli appalti pubblici il messaggio che abbiamo dato è chiaro: l’Europa deve tutelare le proprie imprese, il lavoro e il know-how industriale. Forza Italia ha dato un contributo determinante all’approvazione di due proposte volte a rafforzare l’industria europea e a difendere i posti di lavoro nell’UE”.

Lo dichiara Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia, dopo che il Parlamento europeo ha approvato in sessione plenaria una relazione d’iniziativa sugli appalti pubblici. Il voto dell’Eurocamera è un chiaro invito alla Commissione europea, che prossimamente sarà impegnata nella revisione del quadro normativo sugli appalti pubblici.

Tosi spiega: “Abbiamo chiesto che le amministrazioni pubbliche possano preferire nelle gare d’appalto le offerte che garantiscono una quota significativa di valore aggiunto creato all’interno dell’UE. Allo stesso tempo, abbiamo sostenuto con forza che le imprese di Paesi terzi che non garantiscono accesso reciproco al mercato europeo non possano partecipare alle gare nell’UE. È fondamentale combattere la concorrenza sleale e il dumping che penalizzano le nostre imprese e i nostri lavoratori”.

Forza Italia ribadisce così il suo impegno per una politica industriale europea forte, che protegga le filiere produttive, valorizzi le competenze locali e garantisca un’Europa più competitiva e resiliente. “Tutelare le imprese europee significa garantire il lavoro e il futuro dell’economia dell’UE”, conclude Tosi.