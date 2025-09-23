ON. TOSI (FI) * MEDIO ORIENTE: «LA POSIZIONE DEL GOVERNO È EQUILIBRATA, NON CAPISCO COME SI POSSA MANIFESTARE CONTRO»

18.05 - martedì 23 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

MO: Tosi, posizione governo equilibrata, non capisco manifestazione contro. “Non capisco come si possa manifestare contro il governo e attaccarlo su una posizione che è stata votata anche nel Parlamento Europeo. Il gruppo del PPE, insieme ai socialdemocratici e alla larga maggioranza dell’Europarlamento — posizione condivisa anche da Giorgia Meloni e da Antonio Tajani — si è votato un documento che condanna l’invasione di Gaza, e propone sanzioni nei confronti dei ministri “falchi” del Governo Netanyahu, oltre a interrompere alcuni rapporti commerciali attualmente in essere con Israele”.

Lo ha detto Flavio Tosi, europarlamentare di FI-PPE, intervenendo a Coffee Break.

“Non si tratta – ha proseguito – di un documento “pro-Israele”: riconosce la strage del 7 ottobre e tutto ciò che ne è seguito, ma sostiene che oggi Israele debba fermarsi perché sta andando oltre quella che può essere considerata legittima difesa dei propri confini. Questa è la posizione: e allora non capisco perché attaccare il governo per averla assunta. La vera differenza con altri paesi sta nel riconoscimento dello “Stato palestinese”. Ma: riconoscere lo Stato palestinese, oggi, significa riconoscere chi lo governa, cioè Hamas.

Questo riconoscimento ci potrà essere solo dopo che Hamas non sarà più al potere. È vero, Israele ha compiuto azioni gravissime dal punto di vista umanitario. Ma è altrettanto vero che Hamas utilizza la popolazione come scudi umani e nasconde nei centri urbani i suoi capi e armamenti, rendendo la situazione ancora più drammatica per i civili. Questo è il contesto di cui parliamo. Perciò attaccare il governo italiano in un momento in cui esso sostiene una posizione equilibrata mi sembra ingiustificato. L’Europa non è latitante: sta cercando una posizione di equilibrio, che non può essere né totalmente a favore di Israele né una giustificazione dei terroristi di Hamas”, ha concluso.

*

Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente