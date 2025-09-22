ON. TOSI (FI) * LUPO: «ABBATTERNE SOLO UNO SERVE A POCO, LA STRADA È L’ERADICAZIONE O ALMENO UN NUMERO SIGNIFICATIVO DI UCCISIONI»

16.46 - lunedì 22 settembre 2025

Dopo il lupo abbattuto in Trentino e le dichiarazioni di oggi a L’Arena del biologo Luigi Boitani, interviene l’europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi, che a Bruxelles ha lavorato un anno per la storica revisione della direttiva Habitat che ha declassato la protezione della specie.

Tosi dice: “La soluzione sarebbe l’eradicazione della specie, perché la sua presenza non è compatibile con l’uomo. Ma se non è possibile l’eradicazione, quantomeno bisogna procedere a un numero di abbattimenti significativi, quindi non solo limitata a pochi esemplari. Altrimenti, come ha detto il professor Boitani, che su questo punto ha ragione, non si sortirebbe alcun effetto pratico per la tutela degli allevamenti”.

Tosi indica la Francia come esempio: “Loro abbattono ogni anno dal 10 al 20 per cento dei lupi e lo facevano anche prima del declassamento dell’Europa, quindi in regime di deroga quando era in vigore la precedente direttiva Habitat. A maggior ragione oggi, che le norme europee sono meno stringenti, si deve procedere ai censimenti e agli abbattimenti”.

Un numero significativo di abbattimenti, spiega Tosi, “avrebbe anche un effetto deterrente, perché il lupo è animale intelligente, se sa che corre pericolo di vita e di essere abbattuto si allontana dai centri abitati e dagli allevamenti”. “Adesso le norme europee consentono di agire – conclude Tosi – quindi la Regione deve procedere per la tutela della montagna, di chi ci abita e lavora, e del turismo”.