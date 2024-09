ON. SASSO (LEGA) * SCUOLA – GENDER: «ARCIGAY TRENTINO, NO BINARISMO SESSUALE E FLUIDITÀ DI GENERE A BAMBINI DELLE ELEMENTARI»

14.35 - lunedì 23 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“È evidente che ad Arcigay Trentino siano molto abituati ad avere pregiudizi e poco a leggere le carte. La risoluzione della Lega a mia prima firma è chiara e dovrebbe essere facilmente comprensibile anche per l’Arcigay. Infatti stabilisce testualmente che ‘impegna il governo a promuovere un adeguato confronto con tutti i soggetti interessati sulle tematiche dell’educazione affettiva e sessuale… (ribadendo) la necessità che lo spazio scolastico sia caratterizzato da un’adeguata neutralità, in qualsiasi forma di insegnamento scolastico e quindi assicuri che tutte le attività proposte nelle scuole del Paese rispondano a criteri di rispetto e di libertà che favoriscano la costruzione di un sapere critico per gli studenti, escludendo che l’insegnamento scolastico venga utilizzato per propagandare tra i giovani, in modo unilaterale e acritico, modelli comportamentali ispirati alla cosiddetta ‘ideologia gender’.

Questa è la realtà. Se qualcuno pensa di continuare a fare il bello e cattivo tempo nelle nostre scuole, attraverso sedicenti esperti e a strumentalizzare i nostri bambini, si sbaglia. Liberissimi di organizzare corsi nelle proprie sedi, vedremo quanti genitori saranno disposti a mandare i propri figli. E, sia chiaro, chiunque intenda utilizzare la lotta alle discriminazioni come cavallo di troia per portare a scuola la propria visione ideologica, come ad esempio fare lezioni di educazione sessuale, di superamento del binarismo sessuale e fluidità di genere a bambini delle elementari, si troverà sempre davanti a un nostro NO.”

Così il deputato della Lega Rossano Sasso, primo firmatario della risoluzione e capogruppo Lega