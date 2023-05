ON. RIZZETTO (FDI) * SCUDETTO NAPOLI: « L’INVASIONE NEL CAMPO DI UDINE È REATO, LE ZOLLE DI TERRA NON SONO SOUVENIR »

11.57 - sabato 6 maggio 2023

Scudetto Napoli, Rizzetto (FdI): invasione di campo è reato, zolle di terra non sono souvenir.

“Ricordo all’attuale sindaco di Udine Alberto Felice De Toni che l’invasione di campo è un reato. La stessa Corte di Cassazione ha stabilito, con sentenza n. 47258, che i tifosi che invadono il campo di gioco anche se la partita è finita e le squadre si sono ritirate negli spogliatoi, e quindi non soltanto durante i 90 minuti del match, commettono un reato. Inoltre se sono stati causati dei danni al campo di gioco della Dacia Arena dopo la partita Udinese-Napoli, mi auguro che coloro che li hanno causati pagheranno questi danni e che non vadano in conto alla Società dell’Udinese.

Sembra inoltre che alcuni tifosi del Napoli hanno letteralmente strappato dal campo dei pezzi di erba, forse per portarli via come cimelio o per venderli. Se sono state tirate via delle zolle di terra vuol dire che il campo è stato devastato. Evidenzio che le zolle di terra non sono souvenir per tifosi che vengono a depredare un campo. Da parte mia invio tantissimi complimenti e auguri al Napoli per la vittoria del meritato scudetto”.

È quanto afferma in una nota l’On. Walter Rizzetto, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Friuli Venezia Giulia, con riferimento ad una dichiarazione del sindaco di Udine De Toni che rispondendo ad una domanda del Gazzettino sul comportamento dei tifosi napoletani dopo il match Udinese-Napoli ha detto: “Se hanno tirato via zolle di terra vuol dire che amano così tanto il Friuli da volersi portare a casa un pezzo di Udine per sempre”.