ON. RIXI * BRENNERO: «INSENSATO E DANNOSO IL DIVIETO NOTTURNO DEI TIR IMPOSTO DAGLI AUSTRIACI»

18.45 - sabato 6 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Il divieto notturno per i Tir al Brennero imposto dagli austriaci è insensato e dannoso per il commercio internazionale. Penalizza le aziende di trasporto che operano tra Germania e Italia, incrementando i costi operativi e riducendo la competitività del settore. Viaggiare durante le ore diurne causa congestioni stradali, aumentando i tempi di consegna e l’impatto sulla questione ambientale. Una scelta negativa che si riflette sull’intera catena di approvvigionamento. Bloccare il traffico pesante nelle ore notturne è una follia che rischia di penalizzare uno dei settori vitali per l’economia europea”.

Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi