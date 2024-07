ON. MORGANTE (FDI) * OLIMPIADI PARIGI 2024: “ ULTIMA CENA DRAG INUTILE E PROVOCATORIA, OFFENDE MILIONI DI CRISTIANI”

14.01 - sabato 27 luglio 2024

“Blasfemo, divisivo, inutile e provocatorio. Una sintesi dello spettacolo messo in scena ieri alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi. Mi domando la ragione per cui, un evento che dovrebbe insegnare e manifestare valori come l’unità, la pace e il rispetto, permetta l’offesa pubblica alla fede dei cristiani di tutto il mondo con una parodia dell’ultima cena in chiave LGBTQ+.

È stato uno spettacolo irrispettoso e offensivo, in particolare per quei milioni di cristiani perseguitati in tutto il mondo. Sarebbero questi i modelli di tolleranza e inclusione ai quali chiunque dovrebbe piegarsi? No, grazie”. Lo afferma Maddalena Morgante, deputato di Fratelli d’Italia e Responsabile Famiglia e Valori non negoziabili, sui suoi canali social.