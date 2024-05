ON. MORGANTE (FDI) * MATERNITÀ: «DAL TRENTINO HO RILANCIATO LA CAMPAGNA CONTRO LA PRATICA DELL’UTERO IN AFFITTO, SIAMO PER LA FAMIGLIA TRADIZIONALE »

18.50 - mercoledì 29 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’onorevole Morgante (FdI) rilancia dal Trentino la campagna contro l’utero in affitto. “Fratelli D’Italia e dalla parte della famiglia tradizionale, crede nella politica per la natalità che deve essere resa accessibile alle giovani coppie attraverso una politica di sostegno a tutto campo. È su questo che stiamo lavorando in parlamento e con la regia del governo Meloni “. Lo ha detto l’onorevole Maddalena Morgante che oggi ha fatto tappa in regione. È stato un passaggio come responsabile nazionale del Dipartimento nazionale famiglia di Fratelli d’Italia che oggi è anche candidata alle prossime elezioni europee.

A Rovereto, grazie all’iniziativa della responsabile del Dipartimento regionale. Paola Depretto, presidente del circolo di Mori, e del commissario del circolo di Rovereto Marco Zenatti , si sono affrontate diverse tematiche : le pari opportunita’, le misure concrete messe in tavolo dal governo Meloni in questi 18 mesi per sostenere la maternita’, la natalita’, la conciliazione famiglia lavoro, la legge contro la violenza sulle donne che è diventata realtà grazie all’ostinata volontà di Giorgia Meloni, la prima donna presidente del consiglio italiano. L’onorevole Morgante ha rilanciato anche in Trentino la campagna contro l’abominevole pratica dell’utero in affitto che prevede lo sfruttamento del corpo di donne portate a fare nascere figli che poi sono sottratti alle madri pochi istanti dopo la nascita. Una pratica che sta portando ad un vero e proprio orribile mercato.

*

La segreteria regionale di Fratelli D’Italia