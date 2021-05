ON. MELONI * IMMIGRAZIONE: “ IL BLOCCO NAVALE CHE CHIEDIAMO COME FDI È L’UNICA MISURA SERIA, PER CONTRASTARE BUSINESS E FERMARE MORTI IN MARE “

«Il blocco navale che chiede Fratelli d’Italia è una missione militare europea, fatta in accordo con le autorità del Nord Africa, per impedire ai barconi di partire in direzione dell’Italia. È l’unica misura seria per contrastare il business dell’immigrazione clandestina e fermare una volta per tutte le morti in mare. Ma capisco sia un discorso troppo difficile da comprendere per i paladini dell’accoglienza a tutti i costi».

Lo scrive il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

*

Foto: archivio Opinione