ON. MELONI (FDI) * REDDITO DI CITTADINANZA: « UN GRANDISSIMO FALLIMENTO, NOI LA POVERTÀ VOGLIAMO COMBATTERLA DAVVERO E NON MANTENERLA TALE E QUALE »

«Levata di scudi della sinistra e del M5S per difendere il reddito di cittadinanza dalle mie critiche. Lo ribadisco per i duri di comprendonio: lo sviluppo e il lavoro sono i mezzi per liberare la gente dalla povertà, non il mantenimento con la paghetta di Stato per rendere i cittadini dipendenti dalla politica come vogliono fare i 5Stelle e la sinistra. Si possono raccontare tutte le cose che si vogliono, ma il reddito di cittadinanza è stato un grandissimo fallimento, oltre che un disincentivo al lavoro. Noi la povertà vogliamo combatterla davvero e non mantenerla tale e quale».

Lo scrive il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.