16:17 - 17/12/2021

«Solidarietà di Fratelli d’Italia a Matteo Salvini che oggi affronterà un’altra udienza di un processo in cui è imputato per aver fatto semplicemente il suo lavoro da ministro: difendere i confini nazionali e contrastare gli sbarchi illegali. Forza Matteo, in questa battaglia siamo al tuo fianco».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.