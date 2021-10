ON. MELONI (FDI) * PENSIONI: « SI TAGLIANO GLI ASSEGNI AGLI INVALIDI PARZIALI, MA LE PENSIONI D’ORO SONO INTOCCABILI »

«Mentre il Governo vuole aumentare di un miliardo le risorse per il reddito di cittadinanza, l’INPS taglia l’assegno mensile di 287€ agli invalidi parziali che svolgono piccoli lavori. Le pensioni d’oro invece sono intoccabili. Uno Stato giusto dovrebbe tutelare e proteggere chi non è in condizioni di lavorare e chi, nonostante una disabilità, è costretto a svolgere lavori per poter vivere. Chi invece può lavorare dovrebbe avere il diritto di farlo, contribuendo a creare ricchezza per sé e per la Nazione. Fratelli d’Italia farà di tutto in Parlamento per poter correggere questa stortura».

Lo scrive il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.