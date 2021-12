ON. MELONI (FDI) * MANOVRA: « IL PARTITO SCRIVERÀ AL PRESIDENTE MATTARELLA PER DENUNCIARE IL GRAVE ATTO DI ARROGANZA CHE IL GOVERNO DRAGHI HA COMMESSO NEI CONFRONTI DEL PARLAMENTO »

15:01 - 30/12/2021

«Fratelli d’Italia scriverà al Presidente della Repubblica Mattarella per denunciare il gravissimo atto di arroganza che il Governo Draghi ha commesso nei confronti del Parlamento sull’esame della manovra finanziaria. L’Esecutivo e la sua maggioranza hanno espropriato le Camere del diritto di esaminare la legge più importante dello Stato e hanno violato ogni regola prevista sui tempi di discussione, imponendo inoltre maxi-emendamenti e voto di fiducia. Peraltro, il risultato finale è una legge di bilancio senz’anima, che non ha una strategia complessiva per uscire dalla crisi economica, sostenere le imprese e rilanciare l’occupazione. Una maggioranza sgangherata che produce una finanziaria altrettanto inadeguata, riempita di marchette per accontentare questo o quel partito. Fratelli d’Italia pretende rispetto per il Parlamento e per gli italiani».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.