ON. MELONI (FDI) * GOVERNO: « IL NOSTRO OBIETTIVO SARÀ RESTITUIRE FUTURO E GRANDEZZA ALL’ITALIA, A BREVE VOLTEREMO FINALMENTE PAGINA »

14.10 - sabato 08 ottobre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Stiamo vivendo un paradosso in cui la sinistra – attualmente al Governo – scende in piazza contro “le politiche del Governo Meloni” non ancora formato. Comprendo la voglia di protestare dopo anni di Esecutivi inconcludenti che ci hanno condotto nell’attuale disastrosa situazione, ma il nostro obiettivo sarà restituire futuro, visione e grandezza all’Italia. A breve volteremo finalmente pagina.