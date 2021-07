ON. MELONI (FDI) * COVID: « L’OBBLIGO VACCINALE NON È PREVISTO NELLA COSTITUZIONE, LA SINISTRA È IN PREDA A DELIRI DI ONNIPOTENZA »

“Obbligo vaccinale? Ma stiamo scherzando? Ricordo, ancora una volta, a questa sinistra in preda a deliri di onnipotenza che l’obbligo vaccinale non è previsto nella nostra Costituzione e che l’Italia non è un regime totalitario. Vogliamo prevenire nuovi contagi? Magari il Governo potrebbe iniziare fermando gli sbarchi illegali e incontrollata”.

Lo scrive il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, dopo le parole del segretario del Pd Enrico Letta – “a me l’obbligo vaccinale non sembra una cosa sbagliata”.