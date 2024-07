ON. FERRARI (PD) * TRENTO – BONIFICA SIN SLOI: «NO DEL GOVERNO ALLO STUDIO TECNICO GIURIDICO, UNA BOCCIATURA CHE LASCIA AMAREZZA»

17.14 - mercoledì 31 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La deputata trentina del PD Sara Ferrari, in occasione del voto in Parlamento sul decreto infrastrutture, ha proposto che i fondi già stanziati nel 2023 per le analisi geologiche del SIN Sloi, (grazie all’emendamento di 2 mln Ferrari-Cattoi) possano essere in parte utilizzati anche per uno studio tecnico giuridico del percorso di esproprio e della tipologia e dei costi della bonifica dell’area.

Il Governo ha espresso parere negativo, senza dare alcuna spiegazione. “Una bocciatura che lascia amarezza” – dice l’onorevole dem- “anche alla luce dell’allineamento che tutte le forze politiche del territorio avevano espresso sull’obiettivo: dalla Provincia di Trento al Comune, fino a componenti trentini della stessa maggioranza di governo, come la collega leghista Cattoi che si è unita nel chiedere all’esecutivo un ripensamento del parere e il collega di FdI De Bertoldi, che non ha partecipato alla votazione.”

“Un no sconcertante”, prosegue Ferrari, “perché il sito è interessato dai lavori per il passaggio del corridoio ferroviario scandinavo mediterraneo e il tema della bonifica deve essere posto subito, soprattutto perché è una situazione di inquinamento importante e di un composto chimico altamente tossico come il piombo tetraetile, volatile e capace di trasferirsi anche nelle falde acquifere. Questa bonifica non ha precedenti e sarà difficile dal punto di vista progettuale ed esecutivo, come si sa da tempo. Oggi si perde un’opportunità preziosa per fare un passo avanti in quella direzione, senza motivazione e con un atteggiamento stupidamente ottuso, probabilmente solo perché l’iniziativa ha la firma del PD. Non mi farò scoraggiare comunque e continuerò insieme ai colleghi l’impegno in questa direzione.

*

On. Sara Ferrari