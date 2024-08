ON. FERRARI (PD) * “REDDITO DI LIBERTÀ“: «VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE, AD OGGI I 40 MILIONI NON ANCORA NELLA DISPONIBILITÀ DELLE REGIONI»

17.33 - giovedì 8 agosto 2024

“40 milioni di euro sono stanziati dalle opposizioni in parlamento a fine 2023 e destinati a tutti gli interventi di contrasto alla violenza maschile sulle donne. Ad oggi i soldi per il “reddito di libertà“ che aiuta le vittime ad uscire dalla loro situazione di violenza non è ancora arrivato alle regioni.

Oggi, come capogruppo PD in Commissione Femminicidio, insieme a tutte le deputate del PD, ho chiesto alla Ministra alle pari opportunità Eugenia Roccella di spiegarci perché dopo 8 mesi ancora non siano a disposizione di chi sta cercando di uscire in sicurezza dalla violenza.

Se al percorso di libertà delle donne manca il sostegno economico per intraprendere una nuova vita, spesso insieme ai loro figli, molte si trovano purtroppo costrette a tornare a casa con il loro maltrattante. Per questo è assolutamente urgente che l’assegno del reddito di libertà possa arrivare quanto prima a tutte quelle che ne hanno bisogno.

On. Sara Ferrari