ON. FERRARI (PD) * ORSI: “ MINACCE A PRESIDENTE FUGATTI, NO A COMPORTAMENTI MINATORI USUALI PER LE ASSOCIAZIONI MALAVITOSE “

20.35 - domenica 30 aprile 2023

No a minacce alla persona e alla famiglia del presidente della provincia. Nelle società civili e democratiche il dissenso per le scelte politiche si manifesta attraverso l’esercizio della libertà di opinione, di stampa, di manifestazione garantito dalla costituzione. Ciò che invece non è accettabile è che si ricorra ad atteggiamenti e comportamenti di tipo minatorio, usuali per le associazioni malavitose o che sono appartenuti alla politica dei tempi bui che questo Paese ha conosciuto in passato, ma non possono essere propri di chi vuole manifestare oggi per una causa civile. Per questi motivi esprimo la mia solidarietà politica e personale al presidente Fugatti e alla sua famiglia per la manifestazione che si è tenuta oggi nei pressi della loro abitazione.

On. Sara Ferrari PD