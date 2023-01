ON. FERRARI (PD) * INTERPELLANZA CAMERA DEPUTATI: « EMENDAMENTO SONDAGGI SITO INQUINATO TRENTO NORD: LA PROVINCIA SI ATTIVI “

12.45 - sabato 21 gennaio 2023

Il Governo ha risposto ieri in aula alla Camera dei Deputati alla mia interpellanza urgente con la quale chiedevo i tempi e i modi di utilizzo dei 2 milioni di euro che l’emendamento a mia firma e della collega Cattoi nell’ultima legge di bilancio ha destinato a ulteriori sondaggi all’interno del sito inquinato di interesse nazionale di Trento nord, in particolare nella zona interessata dallo scavo del nuovo tracciato ferroviario.

Nel chiedere che questi rilievi vengano fatti con urgenza, preliminarmente all’inizio dei lavori di realizzazione dell’opera, invitavo il governo a valutare la necessità di assegnare alla provincia autonoma di Trento la gestione di quei fondi attraverso l’APPA, che si occupa da sempre di indagini geologiche.

La risposta della sottosegretaria Albani: “Nell’evidenziare come la somma stanziata è stata allocata da pochi giorni nel pertinente capitolo di bilancio del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, al fine di operare la programmazione delle risorse, si rappresenta che sono in corso di predisposizione gli atti necessari affinché la gestione delle stesse sia attribuita al pertinente centro di responsabilità e successivamente al rispettivo centro di costo. Per quanto di competenza verrà pertanto valutata dalle strutture competenti e destinatarie della somma in argomento la modalità più opportuna per l’assegnazione delle risorse stanziate con la legge di bilancio, al fine di attuare i sondaggi geognostici previsti, attesa anche l’ipotesi proposta dagli interroganti e l’eventuale disponibilità e capacità propositiva da parte degli enti territoriali interessati.”

Una risposta tutta da interpretare e assai vaga. Nessuna rassicurazione sulla velocità nei tempi. La sottosegretaria mi ha successivamente espresso però il suo personale impegno a seguire questa vicenda. A questo punto mi auguro una sollecita espressione di “disponibilità e capacità propositiva” da parte della Provincia nei confronti del Ministero a farsi carico di queste necessarie ulteriori.

*

On. Sara Ferrari (Pd)