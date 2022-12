ON. FERRARI (PD) * GOVERNO – SICUREZZA PUBBLICA: « CON UN RAVE PARTY COMPI UN REATO, SE NON TI VACCINI PUR ESSENDO UN OPERATORE DELLA SALUTE ALLORA VA BENE » (VIDEO)

12.22 - sabato 31 dicembre 2022

Uno stralcio del mio intervento di questa mattina alle 5,50 nell’aula vuota di Montecitorio, sul decreto urgente del governo che punisce i concerti non autorizzati con pene maggiori del porto abusivo di armi o dei reati fiscali e che reintegra in servizio i sanitari no vax sospendendone le sanzioni. “In pratica: se metti in discussione la sicurezza pubblica con un rave party compi un reato, punibile con il carcere, ma se la metti a rischio perché non ti vaccini pur essendo un operatore della salute, allora va bene.”

Onorevole Sara Ferrari