ON. FERRARI (PD) * DECRETO IMMIGRAZIONE: « APPROVATO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI MIO ODG, PER PROMUOVERE NUOVI “CORRIDOI UMANITARI“ » (VIDEO)

19.15 - giovedì 4 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dentro la vergogna del decreto immigrazione approvato oggi definitivamente dalla maggioranza di destra in Parlamento, che non contrasta l’immigrazione irregolare ma moltiplica per legge gli irregolari già presenti in Italia, non incide sulle radici del fenomeno ma taglia i soldi alla cooperazione internazionale e non istituisce nessun nuovo percorso regolare ma prova a togliere il diritto d’asilo internazionale, è stata almeno approvata la mia richiesta di promuovere nuovi “corridoi umanitari”. Il governo ha accettato, pur con la formula cautelativa e meno impegnativa di “valutare l’opportunità di reperire, compatibilmente con la sostenibilità finanziaria”, le risorse necessarie a istituire corridoi umanitari e trasformare in politica publica strutturata quello strumento, che è oggi l’unico canale legale di ingresso per i soggetti vulnerabili, ma organizzato, gestito e pagato da soggetti privati e chiese. Monitoreremo che ciò avvenga davvero.

*

On. Sara Ferrari