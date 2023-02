ON. FERRARI (PD) * COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI (CER): « LA LEGGE ESISTE MA MANCA IL REGOLAMENTO, BASTA RITARDI »

17.15 - martedì 21 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Comunità energetiche rinnovabili basta ritardi! Nei giorni scorsi ho potuto illustrare in commissione ambiente alla camera dei deputati l’interrogazione urgente con cui a nome del gruppo Pd chiedevo modi e i tempi e sollecitavo l’urgenza dei decreti attuativi cioè delle regole certe e degli incentivi perché possano partire davvero finalmente le Cer.

La legge esiste ma manca il regolamento. In tutte le regioni e anche in Trentino ci sono progetti di comuni che insieme alle imprese e ai cittadini stanno aspettando con urgenza queste regole, per poter iniziare ad auto produrre e auto consumare in comunità energia pulita. Il tempo e prezioso in un periodo di crisi energetica e di spese notevoli sia per le famiglie che per le piccole e medie imprese, come per le pubbliche amministrazioni, che possono trovare in queste comunità uno strumento efficace di soluzione concreta.

La risposta e stata vaga e il governo, pur riconoscendo che si tratta di una priorità ha detto che arriverà nei prossimi giorni. È una promessa che però sta facendo già da un po di tempo. Pare che ieri il ministro all’ambiente Pichetto Fratin abbia detto che il provvedimento sulle comunità energetiche c’e, e pronto, a ore lo invieremo alla Commissione Europea la proposta di provvedimento, che diventerà efficace con il timbro della commissione”. Speriamo che sia la volta buona!

*

On. Sara Ferrari