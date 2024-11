ON. FERRARI E CONS. ZANELLA (PD) * LGBTQI+: «BRUCIATA A TRENTO UNA BANDIERA RAINBOW, CLIMA D’ODIO ALIMENTATO DALLA DESTRA»

18.01 - venerdì 8 novembre 2024



Un fatto gravissimo quello accaduto al bar Carasau a Trento, lo stesso dove poco più di un mese fa festeggiavamo la loro unione civile una coppia di uomini. Dare fuoco a una bandiera rainbow, simbolo della lotta per i diritti della comunità LGBTQI+, è un fatto senza precedenti nel nostro territorio, un gesto d’odio omotransfobico rivolto a un’intera comunità e a chiunque si batta per la libertà e l’uguaglianza.

Odio che trova terreno fertile in un Paese che muove sistematicamente guerra alle famiglie arcobaleno e alle persone trans, che da trent’anni attende una legge contro l’omolesbobitransfobia, che continua ad ostacolare percorsi di educazione affettiva, sessuale e di inclusione dell’alterità.

Era appena uscito nelle sale il film “Il ragazzo dai pantaloni rosa” che denuncia quanto l’odio omofobico faccia male e colpisca la carne viva delle persone e già la notte stessa qualcuno si è premurato di manifestare in modo eclatante il suo disprezzo per chi ha un orientamento sessuale minoritario o un’identità di genere non conforme. Una spia di quanto in questo momento storico, caratterizzato da spinte reazionarie, l’odio stia montando nella nostra società.

È evidente che il Paese si stia “orbanizzando” con una progressiva erosione della democrazia: controllo dei media, accentramento dei poteri con l’attacco continuo alla magistratura e il ddl sul premierato, attacco alle libertà attraverso il populismo penale e la contrazione dei diritti civili. E in America come da noi ha vinto chi ha messo i penultimi contro gli ultimi, contro le minoranze, a partire dagli immigrati e dalle persone LGBTQI+.

C’è bisogno di un cambio di rotta, anche a livello locale. La Provincia si è fatta espellere dalla Rete Ready (rete nazionale delle pubbliche amministrazioni contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) per inerzia, si ostina a non voler riattivare in modo sistematico i corsi di educazione alla relazione di genere, non fa nulla per contrastare l’omolesbobitransfobia avendo, questa maggioranza, ostacolato l’approvazione di un ddl sul tema. Anzi, nella scorsa legislatura sono stati proposti disegni di legge per proibire di parlare di identità di genere a scuola. Servono azioni decise per l’inclusione, anche se sappiamo già che, nemmeno davanti all’evidenza, cambierà qualcosa.

Portiamo la nostra solidarietà a tutta la comunità LGBTQI+ e a chi gestisce e lavora al bar Carasau di Trento per questo attacco codardo, eseguito col favore della notte e sul quale confidiamo che chi di dovere faccia luce. Purtroppo è il tempo della resistenza, di difendere strenuamente le libertà, i diritti civili e sociali da chi vuole ostinatamente comprimerli. Noi ci siamo.

*

Paolo Zanella

consigliere provinciale del PD del Trentino

Sara Ferrari parlamentare del PD