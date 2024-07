ON. DORFMANN (SVP) * INCONTRI ISTITUZIONALI: «IL MIO CONFRONTO IN PORTOGALLO CON VON DER LEYEN, FOCUS SU POLITICA AGRICOLA»

16.52 - giovedì 4 luglio 2024

Dorfmann-von der Leyen: confronto faccia a faccia in Portogallo. L’europarlamentare sudtirolese Herbert Dorfmann ha incontrato oggi a Cascais, in Portogallo, la presidente della Commissione designata, Ursula von der Leyen, per un faccia a faccia. Gli europarlamentari del gruppo del Partito Popolare Europeo (PPE) sono in questo momento riuniti a porte chiuse in Portogallo, per prepararsi all’inizio della nuova legislatura. Il Parlamento europeo terrà la sua prima sessione plenaria a Strasburgo il prossimo 16 luglio e l’elezione del presidente della Commissione è in agenda per il 18 luglio.

Von de Leyen ha richiesto di poter incontrare Dorfmann, che è il coordinatore del PPE sulle questioni agricole. Parlando delle priorità di questo settore per il prossimo mandato, l’esponente della Südtiroler Volkspartei ha sottolineato: “Serve una politica agricola che renda l’agricoltura un mestiere di nuovo attraente in Europa, soprattutto per i giovani, e che consenta agli agricoltori di ottenere un reddito adeguato”.

Con la presidente della Commissione designata, Dorfmann ha affrontato anche il tema della tutela delle minoranze linguistiche e criticato l’attuazione del Minority SafePack, a suo avviso inadeguata. “In Europa ci sono molte lingue minoritarie, alcune delle quali sono parlate solo da poche persone e rischiano l’estinzione. Ho detto chiaramente a von der Leyen che la Commissione europea deve agire con urgenza e fare di più per preservare questi idiomi, anche perché la a diversità linguistica è una componente essenziale della diversità culturale in Europa”.

Nel confronto a tu per tu, von der Leyen e Dorfmann hanno trattato anche il problema del geo-blocking. In un mondo sempre più digitale, diventa cruciale che i contenuti online siano disponibili anche oltre confine. “Il tema è particolarmente importante per chi appartiene a una minoranza linguistica”, ha spiegato Dorfmann.

Von der Leyen ha espresso la sua apertura e disponibilità ad affrontare questi temi e ad adottare misure conseguenti durante il prossimo mandato.

Foto: Ursula von der Leyen e Herbert Dorfmann ©Martin Lahousse PPE