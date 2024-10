ON. DE BERTOLDI (MISTO) * MANOVRA «LEGGE DI BILANCIO, NO A SINDACI MINISTERIALI NELLE IMPRESE»

16.38 - sabato 26 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Manovra. De Bertoldi (Misto), no a sindaci ministeriali nelle imprese

“Le disposizioni di cui all’articolo 112 della legge di bilancio, che prevedono l’obbligatorietà per le imprese che ricevono contributi pubblici di dover nominare un sindaco di indicazione ministeriale, voglio ritenere siano frutto di un errore di drifting dei burocrati ministeriali, e non della volontà politica del centrodestra, da sempre ispirato a principi liberali e di rispetto della libertà d’impresa. A meno che non si voglia trovare il facile consenso populista della sinistra post comunista, ritengo vada quindi immediatamente corretto questo provvedimento nel rispetto delle imprese, della libertà imprenditoriale, della cultura politica liberale, e della imparziale professionalità dei commercialisti e revisori, che già dovrebbero fornire le più ampie garanzie allo Stato.

In caso contrario sono pronto a presentare un emendamento, anche trasversale, facendo un appello politico alla maggioranza ed all’opposizione, che si riconoscono nei valori del liberalismo”.

Così l’onorevole Andrea de Bertoldi della Commissione Finanze del gruppo Misto, a seguito della presentazione della legge di bilancio 2025.