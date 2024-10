ON. DE BERTOLDI (MISTO) * MANOVRA: «DOPO ISPETTORE MINISTERIALE ARRIVA LIMITE A INVESTIMENTI E SPESE PER IMPRESE, UN NONSENSO ECONOMICO»

14.13 - giovedì 31 ottobre 2024

Manovra. De Bertoldi (Misto), dopo ispettore ministeriale arriva limite a investimenti e spese per imprese. “Abbiamo criticato con fermezza, supportati dalle categorie interessate, l’obbligatorietà per le imprese private che abbiano ottenuto almeno 100.000 € di contributi pubblici di sostituire un membro del collegio sindacale con un esponente nominato dal Mef, senza ottenere alcun riscontro da parte del governo, nonostante la norma stia creando preoccupazione tra imprenditori e professionisti.

La preoccupazione cresce ulteriormente per la norma (quarto comma Art.112) che prevede, per le stesse imprese, addirittura una limitazione delle spese e degli investimenti: un nonsenso economico, un’assoluta ingerenza nelle libere iniziative imprenditoriali, con possibili profili di incostituzionalità. Peraltro lo stesso comma fa poi riferimento ai contributi ricevuti nel 2025, quindi deliberati in anni precedenti, determinando pure una retroattività -de facto-, che viola il legittimo affidamento dell’imprenditore sulla normativa esistente. Insomma: che è successo al Mef? Ritengo che la Politica ed il Parlamento non possano restare in silenzio”. Lo afferma il deputato del Misto Andrea de Bertoldi, della Commissione Finanze.