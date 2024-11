ON. DE BERTOLDI (MISTO) * MANOVRA: «ARTICOLO 112 LEGGE DI BILANCIO 2025, LA POLITICA ASCOLTI I COMMERCIALISTI ED I CONSULENTI DEL LAVORO»

19.09 - lunedì 4 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Manovra. de Bertoldi (Misto), politica ascolti commercialisti e consulenti lavoro. Quando lo scorso 26 ottobre , unico Parlamentare, ho immediatamente sollevato la necessità di sopprimere l’articolo 112 della legge di bilancio 2025, ero certo che avrei incontrato il favore delle imprese e degli ordini professionali, proprio per l’assoluta irrazionalità di tale disposizione, assolutamente illiberale e con evidenti profili di incostituzionalità.

Aprendo ora con estremo piacere dalle odierne audizioni in Commissione Bilancio, che il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti, come il consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro, abbiano rimarcato la necessità di sopprimere tale norma contraria alla libertà imprenditoriale, nonché irrispettosa verso la professionalità di sindaci e revisori.

Attendo quindi che le forze politiche, alle quali ho rivolto la scorsa settimana l’appello per sottoscrivere un mio emendamento soppressivo, vogliano rispondere affermativamente dalla maggioranza come dall’opposizione.

Così l’onorevole Andrea de Bertoldi della commissione finanze del gruppo Misto a seguito delle audizioni sulla legge di bilancio 2025.